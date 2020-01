Número do respeito! Com homenagem a Kobe Bryant, Fluminense divulga que Nenê usará a camisa 24 na Sul-Americana

Rio - O Fluminense divulgou nas redes sociais que o meia-atacante Nenê irá utilizar a camisa 24 na Sul-Americana. A utilização do número será uma homenagem a Kobe Bryant, um dos maiores nomes da história do basquete, morto no último domingo em um acidente aéreo e também faz parte da campanha "Número do respeito", que envolve alguns clubes brasileiros.

A camisa 24 não é utilizada por boa parte dos clubes brasileiros. O motivo possivelmente tem a ver com o fato de que no Jogo do Bicho, o número 24 é atribuído ao animal veado, que muitas vezes é um termo utilizado de forma homofóbica para se referir aos homossexuais.

No post em que divulgou que Nenê usará a camisa, o Fluminense também fez uma homenagem ao ex-jogador de basquete, Kobe Bryant, que morreu no último domingo, em acidente aéreo. Quando defendia o Los Angeles Lakers, o norte-americano jogava com o número 24.

Na Copa Sul-Americana, assim como na Libertadores, a numeração obriga os clubes brasileiros a inscreverem jogadores com a numeração de 1 a 25.