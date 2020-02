Rio - Uma boa notícia para a torcida do Fluminense. Na última sexta-feira, a seleção peruana foi derrotada pela Bolívia por 2 a 1 e acabou sendo eliminada do Pré-Olímpico. Com isso, atacante Fernando Pacheco será liberado mais cedo para retornar ao Brasil e se apresentar oficialmente ao Fluminense.

O atacante peruano Fernando Pacheco, de 20 anos, assinou um contrato até o final de 2023, após passar por uma bateria de exames médicos no Rio de Janeiro. O jogador pertencia ao Sporting Cristal, do Peru, e foi comprado por U$ 700 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões), que adquiriu 50% dos seus direitos econômicos.

Além dele, o zagueiro Nino também está longe do Fluminense por conta do Pré-Olímpico. O jogador segue com a seleção brasileira que avançou. Ele é um dos titulares do time comandado por André Jardine.