Wellington Silva chega ao Rio e deve renovar com o Fluminense nesta segunda-feira

Rio - Após dois anos de empréstimo no Internacional, o atacante Wellington Silva está de volta ao Fluminense. Ele já chegou ao Rio de Janeiro e é aguardado nesta segunda-feira para renovar o contrato com o clube carioca. O vínculo que se encerra no meio do ano deve ser postergado até dezembro de 2020.

O retorno de Wellington foi um pedido de Odair Hellmann. Apesar do atacante nunca ter se firmado como titular do Colorado, nos tempos em que o treinador tricolor dirigiu o Internacional, o técnico vê o atacante como um jogador que pode fortalecer o elenco do Tricolor das Laranjeiras.

Esta vai ser a terceira passagem de Wellington Silva pelo Fluminense. Revelado na base, o jogador se profissionalizou em 2010. Ele fez apenas 20 partidas pelo clube das Laranjeiras, pois foi vendido ao Arsenal. Sem sucesso na Europa, voltou ao Fluminense em 2016 e ficou no Tricolor até o fim do ano seguinte. Acabou emprestado ao Internacional em 2018.