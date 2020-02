Poucos gols de atacantes justificam necessidade do Fluminense sonhar com Fred

Rio - Característica marcante do Fluminense nos últimos 12 anos, a utilização de um homem de referência no ataque tem demorado para engrenar neste começo de temporada. Com Caio Paulista e Evanilson se recuperando de lesão, Felippe Cardoso é o único especialista na função à disposição do técnico Odair Hellmann, mas fez apenas um dos nove gols que o Tricolor anotou até então. A solução para o caso, o retorno de Fred, ainda depende de que o ídolo das Laranjeiras resolva pendências com o Cruzeiro.



Contratado para a atual temporada, Felipe Cardoso atuou em todas as cinco partidas que o Tricolor disputou neste início de ano, todas pelo Campeonato Carioca. Dos nove gols marcados pelo time, apenas um foi do camisa 19 — na goleada de 5 a 1 sobre o Bangu, pela terceira rodada da Taça Guanabara, no dia 26 de janeiro, quando iniciou a partida no banco de reservas e ainda deu uma assistência para Yago.



Tirando esta partida, em Moça Bonita, Felippe Cardoso deixou a desejar, tanto que foi vaiado ao ser substituído por Nenê durante a derrota para o Boavista, por 1 a 0, no último sábado, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Nesta partida, ele havia recuperado a condição de titular.



Além da torcida, o próprio elenco tricolor espera a chegada de Fred o quanto antes. O meia Nenê, por exemplo, interrompeu uma entrevista coletiva do presidente do clube, Mário Bittencourt, na última quinta-feira, para solicitar o retorno do ídolo tricolor.



O dirigente, porém, deixa claro que o centroavante precisa resolver a sua rescisão contratual com o Cruzeiro antes de negociar o retorno do camisa 9. Segundo dados do site "O Gol", Fred fez 172 gols em 287 com o manto tricolor, entre 2009 e 2016. Com ele, o Flu conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e em 2012, e um do Campeonato Carioca, em 2012.



"Temos um desejo recíproco de construir essa história. E acho que, de ambos os lados, haverá esse esforço caso ele se desvincule do Cruzeiro. Se ele não se desvincular, ficará mais um ano lá. É o que eu posso falar", disse Mário, na mesma coletiva em que Nenê apareceu.



Enquanto o ídolo não chega, o técnico Odair Hellmann vive a expectativa de ter mais um centroavante à disposição. Caio Paulista, que chegou neste ano e sequer estreou, está recuperado da lesão que sofreu no músculo posterior da coxa esquerda e pode enfrentar o Unión La Calera, do Chile, na próxima terça-feira, às 21h30, na estreia do Tricolor na Copa Sul-Americana. Evanilson, com lesão no músculo posterior da coxa direita, ainda não tem previsão de retorno.