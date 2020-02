Em alta, Nenê comenta ansiedade pela estreia na Sul-Americana e convoca torcida

Rio - Depois da derrota para o Boavista no último sábado, o Fluminense estreia nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana. A equipe de Odair Hellmann encara o Unión La Calera, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo de ida da primeira fase do torneio. Nesta segunda, o meia Nenê comentou a expectativa pelo jogo e convocou a torcida para apoiar a equipe.



"Estou bem ansioso para esse jogo. Jogo muito importante, o mais importante desse começo de temporada. É um título que é um sonho da torcida e nós também temos muita vontade de conquistar. No ano passado, vimos que podíamos ter chegado mais longe. Estamos focados para esse jogo tão importante. Espero que a torcida compareça e nos ajude", disse Nenê.



Nenê tem sido um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Depois de um 2019 apagado e criticado por atuações ruins, o meia já balançou as redes três vezes em quatro partidas. O Tricolor soma quatro vitórias em cinco partidas e é líder do Grupo A da Taça Guanabara, com 12 pontos.