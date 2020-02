Cruzeiro e Fred chegam a um acordo por rescisão e atacante se aproxima do Fluminense

Rio - O futuro de Fred está próximo de ser definido. De acordo com informações do Uol Esporte, o atacante e o Cruzeiro já acertaram os valores a serem pagos. No momento, o atleta aguarda a definição do prazo deste pagamento para selar a saída do clube.

No futebol brasileiro, Fred teria dado prioridade a um possível retorno ao Fluminense. Para isso acontecer, o jogador teria que aceitar uma redução salarial em relação ao que recebe no Cruzeiro. No entanto, a vontade de retornar às Laranjeiras pode pesar na decisão do maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

Fred defendeu o Fluminense de 2009 a 2016, marcando 172 gols em 288 jogos. Terceiro maior artilheiro da história tricolor, o atacante conquistou dois brasileiros (2010 e 2012), Campeonato Carioca (2012) e a Primeira Liga (2016).