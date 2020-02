Nada de TV! Confira como assistir ao vivo a estreia do Fluminense na Sul-Americana

Rio - A caminhada do Fluminense em busca do título inédito da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira, quando o Tricolor recebe o Unión La Calera, do Chile, às 21h30, no Maracanã. A partida tem transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Com algumas carências no setor de ataque, Odair Hellman repete o quarteto ofensivo que venceu o clássico contra o Flamengo, com Yago Felipe, Nenê, Miguel e Matheus Alessandro.



O jogo da volta está marcado para o próximo dia 18, em La Calera, no Chile. Vale lembrar que o rival do Fluminense lidera o Campeonato Chileno, com duas vitórias em dois jogos. Caso avance de fase, o Tricolor aguarda um novo sorteio para descobrir o adversário.