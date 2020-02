Em bom momento no Fluminense, Miguel volta a virar alvo do PSG

Rio - O Fluminense pode perder uma das suas principais joias na próxima janela de transferência. Isso porque o PSG estaria de olho em Miguel, um dos destaques da equipe em 2020. De acordo com o portal "NetFlu", os franceses voltaram a observar o meia de 16 anos de perto e pretender fazer uma proposta por ele.

O que pode facilitar ainda mais a sua saída para a Europa, é que o atleta já iniciou os procedimentos para tentar tirar o passaporte italiano ou português. No ano passado, quando vinha sendo convocado para a seleção brasileira de base, Miguel pediu dispensa para defender Portugal.

O clube francês já havia feito uma proposta para ter o atleta, que optou em continuar no Fluminense. Miguel tem contrato com a equipe carioca até meados de 2022, com uma multa rescisória de R$ 160 milhões.