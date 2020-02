Rio - O Fluminense deve ter uma novidade importante no clássico contra o Botafogo, no próximo domingo, no Maracanã. De acordo com a "Rádio Brasil", o meia Paulo Henrique Ganso deve ficar à disposição para fazer seu primeiro jogo com a camisa tricolor em 2020.

O camisa 10 vem fazendo uma pré-temporada maior do que a do restante do grupo. O desejo da comissão técnica era que ele fizesse um trabalho de reequilíbrio muscular.

Em 2019, Ganso disputou 47 partidas pelo Fluminense e marcou cinco gols.