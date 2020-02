Marcos Paulo revela desejo de atuar na Europa, mas afirma: 'Vou sair com títulos'

Rio - Destaque do Fluminense na última temporada, o atacante Marcos Paulo entrou durante a partida contra o Union La Calera e foi responsável pela assistência que culminou no gol de Evanilson. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o jogador de 19 anos se colocou a disposição de Odair Hellmann e revelou desejo de atuar na Europa.



"Agora é com ele. A gente voltou a trabalhar. No último jogo não era o momento certo de começar, podia sentir alguma coisa e queimar uma substituição. Odair conversou com a gente não teve problema nenhum", disse o atacante, que, assim como Evanilson, se recuperou de lesão recentemente. Marcos Paulo falou do sonho de atuar no Velho Continente.



"Com certeza. Jogar na Europa acho que todo moleque do Brasil quer ir. Agora, estou tranquilo. Quando vi a notícia, um monte de gente veio conversar comigo. Não é o momento certo. Deixo isso com o clube e meus representantes. Quando for o momento certo, vou sair, mas vou sair com títulos", encerrou o atacante do Fluminense.