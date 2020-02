Wellington Silva comenta poucas chances com Odair no Inter e afirma estar em condições de jogo

Rio - Depois de não renovar o empréstimo com o Internacional, o atacante Wellington Silva retornou ao Fluminense e foi reapresentado nesta sexta-feira. O jogador de 27 anos comentou o fato de ter sido reserva com Odair Hellmann no clube gaúcho e também afirmou que está em condições de jogo, caso o treinador queira escalá-lo no próximo domingo, contra o Botafogo, às 16h, no Maracanã.



"Ele é treinador bastante de grupo, não é de fazer por impulso. Conversa, te chama, é uma grande pessoa. No Inter, tinha um elenco muito grande, com grandes jogadores. Então tive que saber esperar, ter paciência, sempre esperei o meu momento. Aqui vai ser igual, temos grandes jogadores, muitos para jogar no ataque. Temos que saber ser amigos, companheiros. Odair é grande treinador, muito bom de grupo, bem sincero, se tiver que fazer alguma coisa ele chama o atleta e conversa. É divertido, sério quando tem que ser, mas se solta um pouco", comentou o atacante, que emendou:



"Já vinha treinando desde o dia 8 (de janeiro), fiz toda a pré-temporada. Já fiz um jogo oficial esse ano e estou preparado. Domingo será um grande jogo e temos que estar todos preparados para quem o professor precisar, estar pronto" completou Wellington Silva, que atuou por 83 jogos e marcou 11 gols no Fluminense.