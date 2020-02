Após goleada, Odair exalta atuação do Fluminense: 'Próximo do 10'

Rio - O técnico Odair Hellmann gostou bastante da atuação do Fluminense no clássico contra o Botafogo, neste domingo, no Maracanã. E não poderia ser diferente. Seu time fez 3 a 0 com facilidade ainda no primeiro tempo e poderia ter conseguido um placar ainda mais elástico. Esta também foi a avaliação do treinador, que disse que sua equipe quase ganhou nota máxima.

"Importante vitória. Entramos bem na partida, muito concentrados. As coisas aconteceram já no primeiro tempo. Já conseguimos de cara situações de gol, de chances. Isso vai consolidando a ideia, a maneira de jogar. Isso é importante. Estamos em um caminho. Caminho de construção. Hoje atingimos nível muito alto em todos os sentidos: mental, físico... Coletivo muito forte. Por isso fez o placar que fez. E até criou situações para fazer um placar maior. Hoje chegamos muito próximos de uma nota 10", avaliou Odair Hellmann, em entrevista coletiva, após a partida.Com a vitória deste domingo, o Fluminense garantiu a primeira colocação do Grupo B e confirmou o clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 20h30, pela semifinal da Taça Guanabara. Em caso de derrota para o Botafogo, o Tricolor poderia escapar do Fla-Flu, mas o treinador descartou qualquer possibilidade de ter entrado no jogo pensando nisso."Podem ter surgido de algumas situações o pensamento de que poderíamos jogar para perder (para não pegar o Flamengo). Isso não existe com esse grupo de atletas e comigo, como treinador. Sempre vamos entrar para buscar a vitória, por respeito a história do clube e dos torcedores. Se não entrar forte e concentrado, vai pagar a conta. Nosso objetivo era vencer o clássico", finalizou o técnico.