Ventilado no Fluminense, Fred entra na Justiça e pede rescisão de contrato com o Cruzeiro

Minas Gerais - Após semanas tentando uma rescisão amigável, o atacante Fred tomou uma atitude mais drástica. De acordo com o portal "globoesporte.com", o jogador entrou na Justiça contra o Cruzeiro pedindo rescisão do vínculo de trabalho com a Raposa e cobrando os valores devidos pelo seu clube. De acordo com o site, o Cruzeiro ainda não foi notificado do ocorrido.

O processo estaria correndo em segredo de Justiça na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e uma audiência deve acontecer no próximo dia 3. Com isso, Fred vai ter que encarar o Cruzeiro e também o Atlético-MG em março na Justiça. O atleta também move um processo contra o Galo.

A dívida do Cruzeiro com o jogador chegaria a 27 milhões de reais, incluindo a multa de R$ 10 milhões cobrada pelo Atlético-MG. Fred tem a receber salários atrasados, direitos de imagem (nunca pagos pela Raposa), férias, 13º e atraso no pagamento do FGTS.

Ídolo do Fluminense, o jogador vem sendo ventilado como um possível reforço do clube carioca. No entanto, de acordo com o presidente Mario Bittencourt, as negociação só vão começar, quando Fred se desvincular do Cruzeiro.