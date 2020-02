Vitória sobre o Botafogo faz Fluminense encerrar jejum de quase quatro anos

Rio - Após a boa vitória do Fluminense por 3 a 0 contra o Botafogo, o Tricolor das Laranjeiras garantiu a classificação para semifinal da Taça Guanabara em primeiro lugar do Grupo B. Além disso, acabou com um jejum importante. Ao bater o Botafogo, o Flu conseguiu duas vitórias seguidas em um clássico carioca, que não acontecia há quase quatro anos.

Nesta temporada, o Fluminense já havia derrotado o Flamengo por 1 a 0, gol marcado por Nenê. A última vez que o Tricolor venceu dois clássicos seguidos foi em 2016. Na ocasião, levou a melhor sobre o Botafogo por 1 a 0, com gol de Fred, no Raulino de Oliveira, válido pelo Brasileirão. Na mesma edição do campeonato, bateu o Flamengo por 2 a 1, na Arena das Dunas, em Natal.

Na semifinal, o Fluminense encara o Flamengo, com a chance de acabar com um jejum ainda maior - vencer três clássicos seguidos. Em caso de vitória no Fla-Flu, o Tricolor vai igualar o feito de 2012, quando venceu o Vasco, Botafogo e Flamengo em sequência e conquistou o Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que durante esse período, o clube ficou oito clássicos invictos.

Confira a sequência invicta contra rivais em 2012:

01/04/2012 - Botafogo 1 x 1 Fluminense

06/05/2012 - Fluminense 4 x 1 Botafogo

13/05/2012 - Botafogo 0 x 1 Fluminense

08/07/2012 - Fluminense 1 x 0 Flamengo

15/07/2012 - Botafogo 1 x 1 Fluminense

25/08/2012 - Vasco 1 x 2 Fluminense

30/09/2012 - Flamengo 0 x 1 Fluminense

06/10/2012 - Fluminense 1 x 0 Botafogo

O confronto que define o primeiro finalista da Taça Guanabara acontece na próxima quarta-feira, no Maracanã, às 20h30. Vale destacar que devido a melhor campanha na fase de grupos, o Tricolor possui a vantagem do empate para se garantir na decisão do primeiro turno do Estadual.

Apesar da vantagem, o técnico Odair Hellmann afirmou que não vai mudar o estilo de jogo diante do Flamengo. "Tenho um dia para recuperar os jogadores. Na terça-feira poderei fazer um treino e tomar a decisão de quem começará jogando quarta-feira. Vamos tentar fazer nosso jogo dentro do que temos como ideia. Tentar propor o jogo, aparecer, construir desde lá debaixo, criar situações. Vamos jogar buscando a classificação", disse em entrevista coletiva após a vitória sobre o Botafogo.

Além disso, o treinador garantiu que o Fluminense não vai entrar em campo pensando na vantagem do empate. "Você não pode entrar na partida buscando o empate. Tem que entrar buscando a vitória, seja qual for. Respeitando o adversário, claro", comentou.