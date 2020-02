Egídio diz não temer o Flamengo em semifinal: 'Não é nenhum monstro'

Rio - O Fluminense chega para a semifinal da Taça Guanabara com a moral elevada após a vitória sobre o Botafogo neste domingo. A equipe de Odair Hellmann apresentou bom futebol e bateu os rivais por 3 a 0 no Maracanã. Na próxima quarta-feira, o Tricolor encara o Flamengo e o lateral Egídio disse que não teme o Rubro-Negro.



"Temos alguns dias para poder estudar o time do Flamengo. O jogo é jogado, nenhum time é invencível. Temos muita criação. É nos prepararmos bem, não tem nenhum monstro do outro lado. É um clássico histórico e vamos nos preparar para a semifinal", comentou Egídio após o jogo contra o alvinegro.



Egídio foi contratado nesta temporada pelo clube carioca e tem feito boas partidas pelo time. O lateral foi revelado nas categorias de base do Flamengo e somou passagens por vários clubes no Brasil, como: Paraná, Juventude, Figueirense, Vitória, Ceará, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras e Dnipro-UCR.