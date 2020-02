Clube da Série A anuncia a contratação do atacante Yony González, ex-Fluminense

Rio - O Corinthians oficializou a contratação do colombiano Yony González, ex-Fluminense. O atacante pertencia ao Benfica, de Portugal, e assinou com o Timão até o fim de 2023. Ao todo, o clube do Parque São Jorge desembolsará 2,8 milhões de euros (R$ 13,18 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta, de 25 anos de idade.



O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube. Yony chega para disputar posição em uma das beiradas do ataque do elenco comandado pelo técnico Tiago Nunes. Inclusive, sua contratação foi referendada pela comissão técnica, que havia pedido o jogador desde o fim do ano passado.



- O Corinthians tem uma grande estrutura. Tem tudo para que o jogador fique tranquilo e possa desenvolver todo seu potencial. Estou muito feliz de chegar aqui - afirmou o reforço do Alvinegro.



O Speedy é da Fiel! O atacante colombiano Yony González assinou contrato até dezembro de 2023 e é o novo reforço do Coringão para a temporada. Seja bem-vindo ao Timão, Yony! #BemVindoYony#BemVindoSpeedy#VaiCorinthians pic.twitter.com/YgWkrqCnyJ

— Corinthians (@Corinthians) February 11, 2020