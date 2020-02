Gilberto não vê favoritismo do Flamengo e comenta reencontro com Pedro

Rio - Flamengo e Fluminense decidem nesta quarta-feira uma vaga para a final da Tça Guanabara. A partida ocorre às 20h30, no Maracanã, com promessa de bom público. Na última terça, o lateral Gilberto concedeu entrevista coletiva e afirmou que, apesar do Rubro-Negro jogar completo, não existe favoritismo dos adversários. O jogador também comentou o reencontro com Pedro, ex-atacante do Flu, que agora defende o Fla.



"Não vejo favoritismo muito grande quando se fala de clássico. Qualquer um pode estar num dia melhor e vencer. O Fluminense também é muito grande. Dentro de campo sabemos que são 11 contra 11, estamos com muita vontade de vencer. Quem estiver no dia melhor pode conseguir a vitória. Clássico não tem isso e a rivalidade vai falar mais alto", disse Gilberto, que complementou:



"A expectativa é maior da parte dele. Para nós, mudou bastante o elenco. É só mais um bom jogador do outro lado. Não temos de nos preocupar com ele e sim com a equipe do Flamengo", encerrou o lateral do Fluminense, que venceu a primeira partida entre as duas equipes no ano, por 1 a 0, com gol de calcanhar de Nenê. Na oportunidade, o Rubro-Negro jogou com os atletas do Sub-23.