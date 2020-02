Jovem da base renova com o Fluminense até o final de 2023: 'Me sinto em casa'

"Muito feliz com a renovação de contrato com o Fluminense. O clube sempre me acolheu de uma forma muito boa durante os sete anos que já estou aqui. É sempre uma honra e um prazer vestir essa camisa e espero ainda poder ficar bastante tempo para conquistar coisas boas. Me sinto em casa e espero retribuir toda essa confiança com muito empenho e dedicação em campo", disse André.



O vínculo anterior ia até agosto de 2021. Segundo informação do "Globo Esporte", o novo contrato do jovem de 18 anos com o Tricolor terá uma multa rescisória estipulada em € 40 milhões (cerca de R$ 190 milhões na cotação atual) para o mercado exterior.



André é um das revelações da mesma geração de Xerém que lançou nomes como João Pedro e Marcos Paulo. Foi destaque do time Sub-17 campeão carioca e vice da Copa do Brasil em 2018. No ano passado, foi promovido para a categoria Sub-20. No começo do ano, foi o capitão do time tricolor na Copinha.