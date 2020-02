Com Fernando Pacheco e Nino, Odair Hellmann esboça o Fluminense para a Copa do Brasil

Rio - É Carnaval, mas o Fluminense segue focado totalmente para a estreia da Copa do Brasil. Neste sábado, em atividade realizada no CT Carlos Castilho, o técnico Odair Hellmann promoveu mudanças para o time: o atacante Fernando Pacheco e o zagueiro Nino estão de volta ao time titular para a partida diante do Moto Club, que acontece na quarta-feira, em São Luís, no Maranhão. O duelo será a retomada do time depois da eliminação da Copa Sul-Americana, no Chile. A informação foi publicada primeiramente pelo "Globo Esporte".Começando pelo peruano. O atacante não foi inscrito a tempo para a partida contra o Unión Calera, do Chile, por isso nem viajou com a delegação. Agora, ganhará a chance pela competição nacional e entrará no lugar de Marcos Paulo, que não vem tendo grande desempenho.No setor defensivo, o zagueiro Nino pode fazer o seu primeiro jogo na temporada. O defensor estava com a Seleção Brasileira Sub-23 pelo Pré-Olímpico e ainda não tinha vestido a camisa tricolor. Desta maneira, o novo contratado, Luccas Claro, fica de fora no jogo pela Copa do Brasil.Além do retorno dos jogadores, Odair promoveu uma terceira mudança. Wellington Silva, que também sofreu com o mesmo problema pela Sul-Americana, está garantido na equipe principal em São Luís, no Maranhão. Assim, Caio Paulista, que atuou diante do Unión Calera, fica como opção.O restante dos jogadores foram mantidos. Desta forma, a equipe titular no treino deste sábado foi: Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Egídio; Henrique, Yuri, Nenê; Wellington Silva, Fernando Pacheco e Evanílson.O elenco do Fluminense folga neste domingo. O treinador tem mais dois treinos, na segunda e na terça, para definir o time que levará a campo na quarta-feira, contra o Moto Club.