Mesmo com bons números, Miguel perde espaço no time titular do Fluminense

Rio - Joia que surgiu nas Laranjeiras, o atacante Miguel parecia que iria encantar por muito tempo o futebol, porém perdeu espaço no time titular do Fluminense. O jogador, de 16 anos, vinha sendo absoluto, mas não joga há três partidas. Com esta postura, o treinador recebeu muitas críticas nas redes sociais por conta da criatividade do ataque. E, pelo treino do último sábado, Odair parece manter as mesmas características do time.



Sem o promissor atleta, Odair optou pelo questionado Matheus Alessandro, que não apresenta jogos regulares e tem dificuldade para concluir as jogadas. Miguel, por sua vez, é líder de assistências para finalizações do time na temporada. Mesmo não balançando as redes, Miguel foi o grande parceiro de Nenê, principalmente, nas vitórias sobre Portuguesa e Bangu. O jovem deu duas assistências nas cinco partidas em que atuou.



Em três partidas atuando como um "falso 9", Miguel não repetiu as atuações que teve jogando mais solto pelo meio de campo. Contra o Flamengo e a Unión La Calera, inclusive, foi sacado no segundo tempo. O meia não foi mais utilizado desde o jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Fora a boa percepção de passes, Miguel conseguiu mostrar qualidade no setor ofensivo por meio das jogadas individuais. O futebol com ousadia e responsabilidade foi visto e deixa boas lembranças para a torcida. O treinador Odair Hellmann já reconheceu que pode mudar algumas convicções que apresentou neste início de trabalho à frente do Tricolor. Ou seja, ele poderá retomar a titularidade.



"Precisamos melhorar ao enfrentarmos adversários que baixam a linha de marcação. Precisamos ter o domínio, ter a posse, mas precisamos ser mais contundentes, mais definidores, incomodar mais o goleiro adversário. Criamos três ou quatro situações perigosas, de chance de gol. Mas com esse volume de passe e posse, precisamos criar mais, para incomodar mais. Porque, senão o time adversário vai se sentindo confortável dentro do confronto e foi o que aconteceu", afirmou Odair Hellmann.



O jovem atleta tem contrato com o Fluminense até dia 3 de junho de 2022. Enquanto não retoma espaço, o jogador tenta mostrar nos treinamentos porque merece a titularidade da equipe. No entanto, pode ser uma opção para os ataques no duelo contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil.