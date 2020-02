Rio - Em parceira com a ONG Onda Solidária, a base do Fluminense está em Uganda, na África, para uma ação social. O Tricolor levou para as comunidades mais carentes um pouco do carinho de Xerém e presentes do clube carioca.

A ONG Onda Solidária e o Fluminense são parceiras e desde 2015 atuam juntas com o objetivo de incentivar ações sociais, que fazem parte da metodologia de Xerém e divulgação da marca do clube carioca.