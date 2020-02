Rio - Criticado pela irregularidade na última temporada, o meia Nenê tem se destacado neste início de 2020. Se no ano passado, o jogador marcou apenas três gols em 27 jogos, na atual época, o veterano já balançou as redes sete vezes em apenas nove partidas. Autor de dois gols no duelo contra o Moto Club-MA, pela Copa do Brasil, Nenê falou sobre o desgaste da sequência de jogos.



"Depois de jogo assim, ainda mais tarde, você não consegue dormir pela adrenalina, por mais que queira. Quarta a gente aproveitou um pouquinho, ficamos na resenha depois da janta, saboreando essa vitória, classificação... Mas de qualquer forma você não consegue dormir, toma cafeína antes do jogo, fica aquela adrenalina, aquela vontade de jogar e tudo, depois para dormir é difícil. Além disso, a viagem é longa. Mas a gente tem o dia todo hoje, amanhã e depois para descansar.



Nenê marcou um gol de pênalti e outro em bela cobrança de falta. Além dos tentos, foi dele a assistência para o gol de Nino, de cabeça. Em 2016, o meia viveu uma das melhores temporadas da carreira, somando 21 gols em 55 jogos. No desembarque no Rio de Janeiro após a partida no Maranhão, o jogador falou sobre a possibilidade de superar a marca.



"Não vou prometer nada, para com essa resenha. Mas é uma coisa que pode acontecer. Vamos trabalhar para que aconteça, mas não prometo nada, não (risos)" encerrou Nenê.