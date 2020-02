Com dores no joelho direito, Ganso desfalca o Fluminense contra o Madureira

O meia Paulo Henrique Ganso está fora do jogo contra o Madureira, neste domingo, pela estreia do Fluminense na Taça Rio. O jogador sentiu dores no joelho direito na atividade deste sábado, no CT Carlos Castilho. A informação foi divulgada pelo site "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!.



A reportagem apurou também que Ganso estava treinando entre os titulares quando sentiu o desconforto. Vale destacar que o meia entrou na vaga de Yuri ainda no primeiro tempo da partida contra o Moto Club-MA, na última quarta-feira, ajudando o Tricolor a conquistar a classificação na Copa do Brasil.



O jogador passará por exames no local para avaliar se há alguma lesão. Ganso demorou para estrear em 2020 justamente porque alongou a pré-temporada realizando um trabalho específico de reequilíbrio muscular. Vale lembrar que o jogador terminou 2019 no departamento médico por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.