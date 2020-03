Evanilson quer manter média de gols da base no profissional do Fluminense

Rio - O Fluminense tem um dos maiores desafios da atual temporada, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Tricolor disputa duelo eliminatório com o Botafogo-PB, sem a vantagem do empate. E uma das esperanças da equipe para conseguir a vitória é o atacante Evanilson. Cria de Xerém, o jogador de 20 anos que fez a estreia pelos profissionais no Brasileirão de 2019, anda em alta no clube. Em boa fase, ele já o vice-artilheiro do ano, com quatro gols, atrás apenas de Nenê, com sete.





"É maravilhoso um começo de temporada assim, no time profissional. Graças a Deus as bolas estão entrando. Minha meta é continuar assim, fazer gols, não ficar muito tempo sem marcar. No Sub-20, ano passado, estava jogando de ponta, passei para centroavante e consegui fazer muitos gols, estou buscando manter essa média no profissional", disse, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Carlos José Castilho.



O Tricolor não terá vida fácil no duelo contra os paraibanos. A equipe visitante tem nomes experientes no elenco como o lateral Léo Moura e o goleiro Felipe, é segunda colocada no Grupo A do Estadual, com 11 pontos e faz boa campanha da Copa do Nordeste, com 9 pontos no Grupo A, à frente de equipes da Série A como Bahia, Fortaleza e Sport.



O jovem atacante pregou respeito ao rival e pediu atenção com uma situação incômoda que vem se repetindo em alguns jogos do Flu. Contra Flamengo, Moto Club-MA e Madureira, o time comandado por Odair Hellmann sofreu gols antes dos dez minutos de bola rolando.



"Não podemos desmerecer a equipe do Botafogo-PB, que ainda não perdeu esse ano. Vamos trabalhar sério, estamos vindo de dois bons jogos consecutivos. Vamos buscar manter. Temos tomado gols no começo dos jogos. Isso nos prejudica bastante. O Odair está pegando bastante no nosso pé. Temos que ficar ligados desde o começo. O melhor é que conseguimos virar essas duas partidas e fazer os resultados", disse Evanilson.



Evanilson não tem brilhado sozinho no ataque tricolor no começo de temporada. O protagonismo pelo bom desempenho ofensivo tem sido dividido com Marcos Paulo, outra cria de Xerém. O entrosamento dos dois vem desde os tempos de categoria de base e vai além dos gramados.



"O Marcos Paulo jogou comigo no Sub-20. Temos uma parceria dentro e fora de campo excepcional, já moramos juntos no alojamento do Fluminense. Ele está me ajudando bastante, eu estou ajudando bastante ele", finalizou.



Fluminense e Botafogo-PB se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã. Nesta fase da Copa do Brasil não há mais vantagem do empate. Em caso de igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.