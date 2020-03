Nenê marca novamente e acirra 'Fla-Flu' com Gabigol por artilharia na temporada

Rio - Um Fla-Flu diferente começa a se desenhar nesse início de temporada. Não é um duelo entre os clubes, rivais cariocas, mas sim entre artilheiros. De um lado, o jovem Gabriel Barbosa, do Flamengo. Do outro, o experiente Nenê, do Fluminense.



Goleador máximo do futebol brasileiro nas duas últimas temporadas, Gabigol iniciou 2020 no mesmo ritmo. Apesar de ter passado em branco na vitória do Flamengo sobre o Junior Barranquilla, o atacante segue no topo da artilharia do ano no Brasil entre os jogadores dos times da Série A. O meia tricolor, porém, o acompanha de perto. Cada vez mais.



Nessa quarta-feira, contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, Nenê marcou seu 8º gol em 10 partidas, ficando a apenas um de empatar com o camisa 9 rubro-negro, que foi a campo em oito oportunidades. Os dois ocupam as primeiras posições no ranking da elite nacional.



Quem será que consegue manter o ritmo até dezembro?



ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2020

- Apenas gols de jogadores de times da Série A em competições oficiais



1º - Gabigol - Flamengo - 9 gols

2º - Nenê - Fluminense - 8 gols

3º - Gilberto - Bahia - 7 gols

4º - Willian - Palmeiras - 6 gols

Pedrinho - Athletico-PR - 6 gols

Boselli - Corinthians - 6 gols

Matheuzinho - Atlético-GO - 6 gols

Renato Kayzer - Atlético-GO - 6 gols