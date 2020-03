Hudson analisa goleada: 'O Fluminense tem feito com que as partidas fiquem fáceis'

"Por mais que não seja parâmetro, se torna uma obrigação e responsabilidade muito grande fazer um bom Campeonato Carioca. É isso que estamos procurando fazer. A gente sabe que não estamos classificados ainda, precisamos vencer um turno para chegar à final, mas estamos encarando com muita seriedade", afirmou o volante.



O Tricolor não encontra, geralmente, dificuldades para bater as equipes de menor investimento do Estadual. Hudson afirmou que o responsável por isto é o próprio Fluminense, que encontra maneiras de facilitar a construção dos resultados positivos.

"O Fluminense tem feito com que as partidas fiquem fáceis para ele. Não existe jogo fácil hoje em dia, todas as equipes têm qualidade. O Fluminense tem mostrado uma maneira de jogar que facilita isso (vencer). Quando temos a oportunidade, nós fazemos o gol", analisou.



Chave virada. Depois da goleada sobre o Resende, o Fluminense retorna aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Figueirense, na Copa do Brasil. O primeiro jogo da terceira fase será no Orlando Scarpelli, longe do Rio de Janeiro.



"Feliz pela atuação segura do Fluminense. Venceu com autoridade, criou as melhores oportunidades, quando teve o placar mais favorável controlou o jogo. Isso mostra um amadurecimento muito grande da equipe e nos dá confiança para o confronto contra o Figueirense, na quarta-feira, em Florianópolis", colocou.