Após golear o Resende, Fluminense ultrapassa Flamengo e se torna melhor ataque do Carioca

Rio - Após golear o Resende por 4 a 0, domingo, no Maracanã, o Fluminense reassumiu a liderança do Grupo B na Taça Rio e do Estadual no geral. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras passou a ter o ataque mais positivo do Campeonato Carioca, ultrapassando o Flamengo.



Em nove jogos até aqui, o Fluminense já balançou as redes 23 vezes. Apesar de ter uma partida de vantagem, o Flamengo vem na segunda posição, com 21 gols marcados em dez jogos. Vale incluir que Nenê, com seis gols, é o vice-artilheiro do Estadual, com dois a menos que o rubro-negro Gabriel Barbosa.