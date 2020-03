Rio - Com a confiança em alta depois de golear o Resende, por 4 a 0, no domingo, o Fluminense realizou, nesta terça-feira, o último treinamento antes do duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Figueirense. O elenco tricolor embarcou para Florianópolis, logo depois das atividades no CT Carlos Castilho com 23 jogadores. O zagueiro Digão e o meia Miguel ficaram no Rio de Janeiro dando sequência ao tratamento de lesões.

No embarque no aeroporto do Galeão, o meia Nenê foi o mais tietado entre os 23 relacionados pelo técnico Odair Hellmann para a partida desta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Orlando Scarpelli. O treinador deve fazer algumas mudanças no time que enfrentou o Resende, pelo Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Egídio e o atacante Evanilson, poupados, devem retornar ao time titular nas vagas de Orinho e Fernando Pacheco. Na zaga, Matheus Ferraz é o mais cotado para voltar a formar a dupla de zaga com Nino.



A partir da terceira fase da Copa do Brasil, os confrontos serão no formato de ida e volta. Não há mais vantagem do empate ou a utilização do critério do gol qualificado fora de casa. A decisão da vaga será no dia 11 de março, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).