Odair Hellmann lamenta resultado ruim, mas crê em classificação do Fluminense

Rio - Em entrevista coletiva, após derrota para o Figueirense por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o treinador Odair Hellmann reconheceu que o Tricolor das Laranjeiras não teve uma boa atuação, e que o Figueirense conseguiu desacelerar a partida. Além disso, o comandante lamentou o resultado, mas se mostrou confiante na classificação.



"Temos ajustes para fazer. Vamos buscar essa classificação. Saímos tristes pela derrota, mas não tem nada decidido", frisou o treinador, que em seguida, completou.



"Placar ruim. Fizemos uma atuação abaixo do que vinhamos. Principalmente na frente. O jogo ficou muito parado. Desacelerou nossa equipe", ressaltou.



Ainda sobre a atuação da equipe na noite desta quarta, Hellmann salientou que o Fluminense teve poucas chances de vencer o jogo e que não conseguiu apresentar o mesmo rendimento das últimas partidas. O Tricolor foi facilmente envolvido pela marcação do time catarinense e não conseguiu ser efetivo como nos últimos três jogos (Com 11 gol feitos e apenas 1 sofrido).



"Tivemos chances, mas foram poucas. O jogo deles de quebrar nossas linhas deu certo", destacou.



Com a derrota, o Fluminense necessita vencer por dois gols no Rio de Janeiro para sacramentar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol, o confronto irá para a decisão de pênaltis. Vale lembrar, que o gol fora de casa não é mais critério de desempate na competição.



O jogo de volta está marcado para a próxima quinta, dia 19, às 21h30, no Maracanã. Antes, o Fluminense tem o clássico contra o Vasco no domingo, dia 15, às 18h, também no Maracanã.