Mário Bittencourt explica situação envolvendo Fred: 'Sabemos que ele quer voltar'

Rio - O namoro entre Fluminense e Fred já ocorre desde o último mês, mas a situação segue indefinida. O atacante de 36 anos busca uma rescisão com o Cruzeiro para deixar o caminho livre para a equipe carioca. Enquanto isso não acontece, o Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, falou sobre as tratativas envolvendo o experiente centroavante.



"Pelo que entendo do Fred e de sua equipe, ele não tem a menor intenção de sair de lá sem uma compensação adequada. E nós não temos intenção de trazer um jogador pra cá, um projeto, e depois uma liminar vir e derrubar todo o planejamento", disse o mandatário do Fluminense, que complementou:



"A gente sabe que ele quer voltar. Queremos trazer o nosso ídolo de volta. É o que ele quer, o que nós queremos, e a nossa torcida também. Mas acredito que até o início do Campeonato Brasileiro poderemos ter ele aqui conosco", encerrou Mário Bittencourt em entrevista coletiva.