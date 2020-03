Fluminense é impedido de lançar plano de sócio-torcedor por conta de coronavírus

Rio - Por conta da eminência do coronavírus, o Fluminense precisou adiar o lançamento do seu novo programa de sócio-torcedor. O presidente do clube, Mário Bittencourt, explicou a situação à imprensa na coletiva feita na tarde desta sexta-feira.

"Sobre o novo programa, íamos lançar hoje (sexta-feira). Vocês (jornalistas) e os torcedores devem ter visto que a gente veio informando nas nossas redes sociais. Ontem na reunião que tivemos os nossos profissionais que cuidam do programa fizeram uma observação de que seria injusto lançarmos com o risco de o torcedor aderir ao programa, e já, de cara, não poder assistir a um jogo devido a essa situação do coronavírus", explicou.



Em razão da pandemia mundial, o clássico do Tricolor contra o Vasco, no Maracanã, no sábado, será com os portões fechados por decisão da FERJ.