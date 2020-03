Em seu melhor início de temporada na carreira, Nenê reencontra o Vasco pela quinta vez após saída conturbada

Rio - Em meio ao melhor início de temporada da carreira, com nove gols marcados, em 12 jogos pelo Fluminense, Nenê terá uma motivação a mais para a próxima partida. Isso porquê vai encarar o rival e ex-clube, Vasco, pelo qual defendeu de agosto 2015, até o início de 2018, quando se transferiu para o São Paulo.

Desde a saída conturbada de São Januário, Nenê já enfrentou o Vasco quatro vezes, duas pelo São Paulo e duas pelo Fluminense. Até aqui, o meia de 38 anos leva desvantagem diante do Cruzmaltino, somando duas derrotas, um empate e uma vitória. Sem nenhum gol marcado nos confrontos recentes contra o Gigante da Colina, o camisa 77 tricolor espera melhorar o retrospecto diante do ex-clube neste domingo.

Nenê chegou ao Vasco em agosto de 2015 com a dura missão de tentar salvar a equipe do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, quando somava 13 pontos em 23 rodadas. Vestindo a camisa 10, foi o principal jogador na reação cruzmaltina, o meia atuou em 20 jogos, marcou 9 gols e foi eleito o Craque da Galera no "Prêmio Craque do Brasileirão". Apesar do bom desempenho, não conseguiu livrar o clube da queda para Série B.

No ano seguinte, seguiu como um dos principais jogadores do clube e ajudou o Vasco no retorno à elite do futebol brasileiro. Em 2017, Nenê não teve o seu melhor ano com a camisa cruzmaltina, chegando a um jejum de três meses sem marcar. Após passar um jogo no banco pela primeira vez no clube, o meia fez o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo, justamente contra o Fluminense por 3 a 2, em São Januário, pelo Brasileirão.

Na última rodada do Brasileiro daquele ano, perdeu um pênalti, mas o clube saiu de campo com a vitória por 2 a 1 contra o Vitória e garantiu a classificação para a Copa Libertadores 2018. Com a camisa do Vasco, Nenê disputou 82 jogos, marcou 27 gols e deu 18 assistências.

Após diversos desgastes internos, a passagem de Nenê pelo Vasco chegou ao fim em janeiro de 2018. Ao todo, foram quatro tentativas do meia para deixar o clube, e enfim, atendida pelo São Paulo.