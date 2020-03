Nova vitória em clássico faz Fluminense quebrar jejum de cinco temporadas

Rio - A vitória sobre o Vasco não significou para o Fluminense apenas o fim de um jejum de três anos sem vencer o Cruzmaltino. O Tricolor quebrou uma marca mais antiga. Desde 2015, a equipe das Laranjeiras não vencia os três maiores rivais em uma temporada.

Em 2020, o Tricolor derrotou o Flamengo por 1 a 0, o Botafogo por 3 a 0 e o Vasco por 2 a 0. O Flu ainda enfrentou o Flamengo em outra ocasião, na semifinal da Taça Guanabara, porém, os rubro-negros levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

Em 2015, o Fluminense derrotou o Flamengo por 3 a 2 no primeiro turno do Brasileiro, venceu o Botafogo em duas oportunidades pelo Carioca, uma por 3 a 1 e a outra por 2 a 1 e derrotou o Vasco no Brasileiro por 1 a 0.