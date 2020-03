Nova camisa do Fluminense para 2020 vaza nas redes sociais

Rio - A nova camisa do Fluminense para 2020 vazou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira. A peça é a primeira produzida pela Umbro, nova fornecedora de material esportivo do clube.

As principais novidades do novo uniforme são as listras mais finas e o tom de verde mais escuro, além da gola em "Y". Há também, no canto inferior direito, uma homenagem à conquista do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970.