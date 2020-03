Em alta no Fluminense, Evanilson lamenta paralisação, mas entende: 'Pela nossa segurança'

Rio - Cria da base do Fluminense, o atacante Evanilson tem feito bons jogos com a camisa Tricolor em 2020. Em alta, o jogador lamentou a paralisação da temporada, mas compreendeu que o momento é delicado para o país. O jovem atleta afirmou estar vivendo um sonho em ser titular do time.



"É muito ruim estar fora dos gramados, mas a gente entende que é pela nossa segurança, que é o mais importante. Temos que estar sempre seguros para nos prevenir do coronavírus. Foi uma boa escolha do clube e do futebol mundial dar essa pausa para todos os atletas", disse Evanilson, que emendou:



"Venho trabalhando fortemente desde os meus sete anos, sempre foi um sonho jogar como profissional, ainda mais em um time grande como o Fluminense. Fico muito feliz que em minha primeira temporada como jogador profissional já consigo ser titular e fazer gols. É um sonho realizado", encerrou ao site do oficial do Fluminense.