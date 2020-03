Rio - A paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus deve deixar as pessoas sem podere ver o seus times jogarem ao vivo por um bom tempo. Mas, no Fluminense, um jogador com certeza não será esquecido tão cedo pelo torcedor. O jovem atacante Marcos Paulo deixou uma ótima impressão nas últimas partidas antes da suspensão do esporte.



Depois de começar a temporada no banco de reservas, Marcos Paulo recebeu a primeira oportunidade contra o Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana, no Maracanã, no começo de fevereiro. Teve um começo irregular, mas após a partida contra o Moto Club, pela Copa do Brasil, quando entrou com o jogo em andamento e marcou o seu primeiro gol em 2020, não saiu mais do time. Emendou cinco partidas como titular, chegando a marca de 10 jogos e cinco gols marcados. Ou seja, média de 0,5 gol por jogo.



E o "moleque de Xerém", de 19 anos, comemorou o fato de poder estar brilhando justamente com a camisa do time o revelou para o futebol.



"É uma sensação muito boa estar conseguindo atingir um alto nível no clube que me formou e que me deu total suporte para chegar ao profissional. O Fluminense vem me dando suporte para evoluir cada vez mais. Ser um dos destaques do clube nesse segundo ano como profissional é uma realização de um sonho. Espero continuar cumprindo meus deveres dentro de campo e seguir dando alegria para a torcida", disse o atacante ao site do clube.



Com os cinco gols marcados até aqui, Marcos Paulo já está perto de superar a marca de 2019, quando marcou seis vezes em 35 partidas.



"Fico muito feliz pelo que venho fazendo nesse começo de temporada. É meu segundo ano como profissional, ano passado marquei seis gols, nesse ano já fiz cinco. Estou muito feliz com a evolução, espero poder fazer muitos gols esse ano, continuar nessa pegada para ajudar o Fluminense e dar alegria para a torcida tricolor."



Com contrato com o Fluminense até o fim de junho de 2021, o atacante Marcos Paulo já desperta o interesse de clubes europeus e chegou a receber uma proposta do CSKA, da Rússia, no começo do ano, mas o clube a recusou, por entender que ele poderia ser vendido por uma valor bem melhor no futuro. O clube possui 100% dos direitos econômicos do jogador e a multa rescisória para o futebol europeu é de 45 milhões de euros (R$ 210 milhões). Se continuar nesse ritmo, além de dar muitas alegrias para a torcida tricolor, o "moleque de Xerém" também vai encher os cofres do Tricolor das Laranjeiras.