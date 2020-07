Rio - O grupo "Sunset" notificou, extrajudicialmente, o Fluminense devido uma dívida de R$ 5,168 milhões por conta de serviços prestados pelo Maracanã que não foram pagos. As informações são do "Uol Esporte".

O documento assinado pela vice-presidente do grupo, Solange Abreu, e pelo advogado Luiz Otávio Barros Dutra, enviado neste mês diz que: "constam débitos de serviços de segurança patrimonial, limpeza e conservação, controlador de acesso e facilities que remonta ao ano de 2017". Referente a gestão Pedro Abad, ex-presidente do Flu.

"Já notificamos extrajudicialmente, em diversas outras ocasiões, sem obtermos respostas e, mesmo diante dessas circunstâncias, os serviços continuaram sendo prestados". Desta vez, no entanto, o grupo Sunset mudou de postura e resolveu romper a prestação de serviços ao Tricolor em jogos no estádio enquanto pelo menos parte do débito não for quitado: "teremos que encerrar nossa atividade de prestação de serviços a partir de 01 de agosto de 2020 caso os pagamentos não sejam iniciados/realizados", diz a notificação enviada pelo grupo.