Volante do Fluminense sofre entorse no tornozelo e inicia tratamento para enfrentar o Botafogo

Rio - O Fluminense informou, na manhã desta quarta-feira, que o volante Hudson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino de terça, no CT Carlos Castilho. Após os exames, o jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

O Tricolor volta a campo neste sábado, em novo amistoso contra o Botafogo, às 17h, no Estádio Nilton Santos. No primeiro jogo, o Flu venceu por 1 a 0 com gol de Michel Araújo. O encontro leva o nome de Taça Gerson e Didi.



Caso Hudson não tenha condições de entrar em campo, o técnico Odair Hellmann pode optar por Yuri ou Calegari, que fez sua estreia pelo profissional justamente no primeiro jogo contra a equipe Alvinegra. Ele atuou como lateral-direito na partida, mas era volante na base. Além disso, o jovem André, considerado uma joia em Xerém, também está à disposição.