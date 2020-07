Fluminense faz novo acordo com jogadores, coloca salários em dia e respira aliviado

Rio - O Fluminense tem os salários em dia pela primeira vez em 2020. Mesmo no meio da pandemia do novo coronavírus, o clube conseguiu honrar os compromissos com atletas e funcionários após acertar os valores de maio e junho na última terça-feira. Neste momento, por conta do acordo feito, falta apenas 50% do mês de abril para os jogadores, que poderá ser pago até o fim do ano e, portanto, não contabiliza como atraso.

O LANCE! apurou que os jogadores do Flu aceitaram uma nova redução salarial de 25% em junho. Por isso, como o clube já havia pago 75% dos vencimentos, as dívidas estão zeradas. A folha de julho vence apenas no quinto dia útil do próximo mês, uma sexta-feira, dia 7 de agosto. Além disso foi feito um acordo para funcionários que recebem mais de R$ 4 mil mensais. A redução é em cima do valor excedido aos R$ 4 mil e valerá para os meses de julho, agosto e setembro. Em contrapartida, esse grupo de profissionais terá os empregos assegurados até dezembro.



Não ter atrasos era a principal promessa de Mário Bittencourt quando foi eleito em junho de 2019. Nesse período, a diretoria pagou 16 folhas da CLT. Com relação aos direitos de imagem, o clube também acertou dezembro, janeiro e o restante de fevereiro, restando dois meses abertos. Nos meses em que a redução salarial esteve em vigor, isso também foi aplicado a esses direitos. Nem todos os jogadores do elenco recebem essa quantia. Por isso, o clube respira mais aliviado neste momento.



