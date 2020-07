Marlon está de volta ao Fluminense e deve ser reapresentado na próxima semana

Rio - O Fluminense já possui data definida para receber mais um reforço. Trata-se do lateral-esquerdo Marlon. Segundo informações do "Globoesporte.com", o jogador de 23 anos, que estava emprestado ao Boavista, de Portugal, será aguardado para uma reapresentação no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, no início da próxima semana.

O atleta será avaliado pelo treinador Odair Hellmann, que possui no elenco Egídio e Orinho na mesma posição. A tendência é que o Egídio seja o titular e os outros dois vão brigar por uma briga no banco. O que tudo indica é que a terceira opção seja negociada.

Egídio e Marlon têm vínculo com o Flu até dezembro de 2021. Já Orinho tem contrato até o fim deste ano.