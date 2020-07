Nenê pode ter o contrato prorrogado até o final de 2021 pelo Fluminense

Rio - Um dos mais experientes atletas do elenco atual do Fluminense, o meia Nenê está próximo de renovar o contrato com a equipe. Apesar da idade - 39 anos - a diretoria do Flu entende que o meio-campista ainda é importante para o time de Odair Hellmann.



De acordo com o portal 'NetFlu', a alta cúpula do Fluminense queria prorrogar o contrato de Nenê até o meio do ano que vem, mas a pandemia mudou os planos da diretoria. Agora a ideia é estender o vínculo com o atleta até o final da próxima temporada.