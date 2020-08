Rio - Prevista para o final de semana de 8 e 9 de agosto, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro irá sofrer algumas alterações. A CBF vai aceitar que as federações encerrem seus Estaduais, adiando partidas da Série A de times que estiveram em ação. Desta forma, Palmeiras e Corinthians, finalistas do Paulista, terão os jogos contra Vasco e Atlético-GO, respectivamente, remarcados.

O Fluminense também pode ser afetado da mesma maneira. O Tricolor aguarda a definição no Campeonato Gaúcho, onde o Grêmio, adversário do time das Laranjeiras na estreia do Brasileirão, pode ser um dos finalistas.O Grêmio decide, na próxima quarta-feira, o segundo turno do Estadual diante do Inter. Quem avançar, irá a final contra o Caxias. Se o Tricolor gaúcho superar o Colorado, a partida contra o Fluminense, agendada para domingo, 9, às 19h, em Eldorado do Sul (RS), deverá ser adiada pela CBF. A entidade publicou uma nota sobre os possíveis adiamentos."A CBF informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão Assaí 2020 que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela Diretoria de Competições", escreveu a CBF em nota oficial.