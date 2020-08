Fluminense se interessa por destaque de clube paulista; empresário revela contato

Rio - O Fluminense ainda busca reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com o portal 'NetFlu', o Tricolor está de olho na contratação do meia Luan Dias, de 22 anos. Destaque do Água Santa-SP no Paulistão, o atleta foi procurado oficialmente pelo clube carioca, como afirmou o empresário do jogador, Nilson Moura.



"Existe um contato oficial do Fluminense, o Náutico também tentou, o Corinthians, mas oficialmente só o Fluminense. Mas estamos aguardando o clube do Rio. Já conversamos com eles", disse o agente. Segundo o site, Luan, meia que também atua pelas pontas do campo, chegaria por empréstimo com preço fixado e opção de compra ao final do vínculo.