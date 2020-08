Problemas médicos viram dor de cabeça

Perto de estrear no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem sofrido constantes baixas por motivos médicos no elenco, o que tem atrapalhado o técnico Odair Hellmann. Ontem, Digão — que vinha jogando no lugar de Matheus Ferraz, com lesão muscular — sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, constatada após exames.

Além do zagueiro, Paulo Henrique Ganso teve detectado um edema na panturrilha esquerda e também está fora da estreia. Os dois se juntam a Matheus Ferraz, Hudson, com entorse no tornozelo esquerdo, Fernando Pacheco, que machucou o tornozelo direito, e Frazan, recuperando-se de cirurgia no joelho direito, no departamento médico.

Recentemente, Odair também não pôde contar com Yago Felipe, com cansaço muscular, no amistoso com o Botafogo. Gilberto também foi poupado do primeiro duelo, e Igor Julião recuperou-se de lesão na coxa direita. E Fred retornou aos treinos com o grupo após cirurgia no olho esquerdo.