Rio - As lesões de Matheus Ferraz e Digão às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro podem ter preocupado parte da torcida do Fluminense. No entanto, apesar da derrota por 1 a 0 contra o Grêmio, o substituto, Luccas Claro, deu conta do recado e saiu como um dos melhores do Tricolor carioca em campo. Pronto para a segunda partida como titular na competição, nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, às 21h30, o jogador exaltou a oportunidade recebida e elogiou o parceiro de zaga Nino.



"Aproveito como se fosse a única oportunidade. Não dá para adivinhar quando o momento irá chegar. Temos que estar preparados sempre. Estou feliz com a minha atuação e a do grupo. Acho que fizemos um grande jogo, por um pequeno detalhe acabamos não saindo com a vitória ou o empate. Mas a equipe se portou bem. O Grêmio atacou e é isso que vamos tentar fazer contra o Palmeiras, atacar o campo adversário, impor nosso jogo. Voltando para casa acho que temos tudo para fazer um bom jogo e vencer", disse, em entrevista à "FluTV".



"É fácil e simples. Já estou adaptado com todos eles, que são grandes jogadores. Apesar do Nino ser o mais jovem, já tem muita experiência, teve um Brasileiro maravilhoso em 2019. É fácil, independentemente de quem joga. Quem ganha é o Fluminense. Falo isso desde a minha chegada, o importante é estar preparado para fazer o melhor quando o Odair escolher", completou.

O zagueiro admitiu que sentiu o cansaço e a falta de ritmo de jogo no duelo com o Grêmio. Depois de ganhar chances no início do ano com os desfalques do Flu, Luccas Claro voltou a jogar após quase seis meses sem entrar em campo.



"É muito tempo. É difícil suportar o jogo todo em alto nível. Senti bastante o segundo tempo, claro. Muito cansaço, mas eu estava preparado para a partida. A cada jogo vai pegando mais ritmo de jogo e confiança. Espero suportar bem cada partida e melhorar, evoluir, para ganhar mais confiança no grupo e individual, que é muito importante. É difícil para todos os grupos, não podemos usar como desculpa. Temos que nos cuidar ao máximo para suportar cada partida e evoluir no geral como grupo. Cada partida vale muito, como se fosse a última. Assim temos que levar cada jogo sempre, independente do adversário e se é dentro ou fora de casa", afirmou.



Luccas tem nove jogos e três gols nesta temporada. Ele chegou ao Flu no 2º semestre de 2019 e chegou a fazer duas partidas no ano passado. Contratado junto ao Gençlerbirligi, da Turquia, o jogador vive a expectativa de renovar o contrato, já que o vínculo atual é apenas até o fim de 2020. Nesta quarta, o Fluminense volta a entrar em campo, desta vez no Maracanã. O zagueiro finalizou falando sobre a sensação de jogar sem torcida.



"É bem diferente. O jogador gosta de ter o apoio do torcedor, até mesmo quando é fora, tem o calor da torcida. Mas já fizemos alguns jogos desta forma, na retomada do Carioca e os amistosos. Vamos nos adaptando. Tem que tomar cuidado com o que fala também. Mas é jogo, vale três pontos, é Brasileirão, então temos que fazer nosso máximo e dar tudo em campo para alcançar bons lugares no campeonato", disse.