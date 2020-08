Com lesão na coxa direita, Fred vai desfalcar o Fluminense novamente

Rio - O Fluminense, novamente, não poderá contar com Fred. Após a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, atacante realizou exames nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão na coxa direita. O atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube.

LEIA MAIS: Confira mais informações do Fluminense



O camisa 9 foi substituído ainda no primeiro tempo no Maracanã se queixando de dores, dando lugar a Marcos Paulo. Foi o primeiro jogo de Fred como titular desde a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo, há mais de um mês.



É a segunda lesão de Fred desde o retorno ao Fluminense. Antes, ele havia sentido dores no pé e passado por uma cirurgia no olho esquerdo, retornando aos gramados apenas na partida contra o Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro. O camisa 9 foi substituído ainda no primeiro tempo no Maracanã se queixando de dores, dando lugar a Marcos Paulo. Foi o primeiro jogo de Fred como titular desde a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo, há mais de um mês.É a segunda lesão de Fred desde o retorno ao Fluminense. Antes, ele havia sentido dores no pé e passado por uma cirurgia no olho esquerdo, retornando aos gramados apenas na partida contra o Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro.