Egídio comenta tesoura aplicada em adversário e brinca: 'Gidão foi malucão'

Rio - Egídio nunca teve fama de jogador violento. No entanto, chamou a atenção após dar uma tesoura no jogador do Volta Redonda, na partida que marcou o recomeço do Campeonato Carioca. Ao comentar sobre o lance, em entrevista ao Canal Desimpedidos, o lateral-esquerdo assumiu que se arrependeu do ocorrido.

"Coisa de pelada de favela. Ali não sei qual foi, que ele me puxou, me deu umas braçadas. Acho que já tinha me dado uma porrada que pegou na panturrilha, uma chegada. Não foi de propósito não, mas pegou. Tava já doendo pra caramba ali, volta do futebol em meio à pandemia. Aquilo acho que pode ter pesado um pouquinho.", disse completando com bom humor:

"Gidão foi malucão. Nem sabia que conseguia dar uma tesoura, foi o maior tesourão. Depois que vi o lance, pensei: “o que eu fiz? Bola no chão e eu fui em cima da cintura do cara. Foi coisa que não é do meu perfil. Sempre fui da escola do futebol carioca de jogar, não de dar porrada. Mas já passou", concluiu.

Relembre o lance: