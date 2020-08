Fluminense acerta com promessa do Cuiabá

Mesmo sem data para o retorno dos treinos da equipe sub-17, o Fluminense segue em busca de promessas para a sua base. O Tricolor acertou o empréstimo do zagueiro Guilherme Brandão, de 17 anos, com o Cuiabá. O contrato será até o fim d 2022, com possibilidade de compra.

"Agora, me preparo para uma oportunidade que aguardo há muito tempo. Estou muito feliz com a chance de poder defender o Fluminense", disse a jovem promessa.

Em função da pandemia, Guilherme fará treinos de sua casa e será acompanhado pela comissão técnica da equipe sub-17 do Fluminense. Por enquanto, apenas o sub-20 retorna a Xerém, na próxima segunda-feira. O clube não divulgou a data de volta aos trabalhos.