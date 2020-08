Evanilson comemora vitória do Fluminense e evita falar sobre possível oferta do City

Um dos destaques do Fluminense na temporada, o atacante Evanilson comemorou a primeira vitória da equipe no Brasileiro, conquistada sobre o Internacional. Na opinião do jovem, o Tricolor não estava atuando mal, mas não conseguiu vencer os dois primeiros jogos da competição.

"A gente vinha de uma derrota e empate, mas jogando bem. Nesse jogo, graças a Deus, conseguimos manter nosso ritmo e fizemos outra boa partida. Saímos com resultado positivo, isso é o mais importante", destacou.

Mesmo sem marcar, o vice-artilheiro da equipe na temporada, com sete gols, ficou satisfeito com sua atuação. Também garantiu estar focado no clube, mesmo com uma suposta proposta de empresa que administra o Manchester City, da Inglaterra."Eu não pude fazer o gol, mas fico feliz em ajudar a equipe, correndo, marcando, sofrendo o pênalti. Fico mais feliz pelos três pontos. Quanto a proposta, não fico pensando nisso. Minha cabeça está no Fluminense e fico feliz com as coisas dando certo", desconversou.O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, quando visita o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada.