Fluminense pretende anunciar mais um reforço até a próxima semana

Rio - Depois da vitória sobre o Internacional no último domingo , o torcedor tricolor pode ter outro motivo para comemorar. De acordo com o portal 'NetFlu', a diretoria segue se movimentando por reforços para a temporada. A alta cúpula do clube carioca trabalha sigilosamente por jogadores considerados 'oportunidades de mercado'.Com dificuldades financeiras, o Fluminense estuda nomes que estão livres no mercado ou de baixo custo de aquisição. Atletas tem sido oferecidos ao clube, que avalia os casos e a possibilidade de contratação. Na última semana, os laterais Luis Advíncula, Facundo Sanchez e Cristian Florez tiveram os nomes ligados ao Tricolor.A lateral-direita, após a saída de Gilberto para o Benfica, virou prioridade no clube e tanto Advíncula quanto Sanchez fazem essa função. Florez joga pelo lado esquerdo. Na última rodada do Brasiileirão, o Fluminense bateu o Internacional por 2 a 1, com dois gols de Nenê. Na próxima quarta-feira, o time encara o RB Bragantino.